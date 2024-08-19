Ученые назвали самое безвредное мясо

леонид рыбаков

Афтор а где вы качественное мясо видели .Я вот живу в Кубани и найти настоящее мясо проблема. Если раньше поросенка кормили как надо и он (любой породы ) еле еле 120 кг набирал за год .То теперь каждый день колят антибиотиками и для роста веса( и кур тоже ) и меньше чем через 6 месяцев он более 120 кг суррогата Это еще и то что как на бойне забивают по науке .оно уже теряет свои свойства . .ЭТО ТО ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОНО ПОЛЕЗНО .Обратите внимание в больницах объявления не кормить детей куриным бульоном так там превышена норма антибиотиков ------а потом ой рост онкологии