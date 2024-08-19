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Ученые назвали самое безвредное мясо

Ученые назвали самое безвредное мясо

Исследование провели специалисты из австралийского университета. Выяснилось, какое мясо наиболее безопасно для здоровья.

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Комментарии
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леонид рыбаков
Афтор а где вы качественное мясо видели  .Я вот живу в Кубани и найти настоящее мясо проблема. Если раньше поросенка кормили как надо и он (любой породы ) еле еле 120 кг набирал за год .То теперь каждый день колят антибиотиками и для роста веса( и кур тоже ) и меньше чем через 6 месяцев он более 120 кг суррогата Это еще и то что как на бойне забивают  по науке  .оно уже теряет свои свойства . .ЭТО ТО ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОНО ПОЛЕЗНО .Обратите внимание в больницах объявления не кормить детей куриным бульоном так там превышена норма антибиотиков ------а потом ой рост онкологии
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