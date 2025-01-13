Создана правительственная комиссия по ликвидации последствий разлива мазута

Фото: Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии