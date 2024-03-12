Путин назначил нового замминистра обороны по матобеспечению

По указу президента России генерал-лейтенант Андрей Булыга был назначен новым заместителем министра обороны по вопросам материально-технического обеспечения Вооруженных сил России, как сообщили в Министерстве обороны.
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