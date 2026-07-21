Андрей Воробьев поздравил Покровский монастырь с праздником Казанской иконы

Новый корпус и забота о детях: как работает детский приют Покровского монастыря в Марково.21 июля, в День обретения Казанской иконы Божией Матери, губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на подворье Покровского женского монастыря в селе Марково.
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