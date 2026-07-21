Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 549 подписчиков

Андрей Воробьев поздравил Покровский монастырь с праздником Казанской иконы

Андрей Воробьев поздравил Покровский монастырь с праздником Казанской иконы

Новый корпус и забота о детях: как работает детский приют Покровского монастыря в Марково.21 июля, в День обретения Казанской иконы Божией Матери, губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на подворье Покровского женского монастыря в селе Марково.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии