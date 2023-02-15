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Ростовская область стала антилидером среди всех регионов России по убыли населения в 2022 году

Ростовская область стала антилидером среди всех регионов России по убыли населения в 2022 году

При этом темпы вымирания населения сократились.Естественная убыль населения в Ростовской области в 2022 году составила 28 тысяч человек: по данным Росстата, в прошлом году в регионе умерли 60,7 тысячи человек, а родилось 32,7 тысячи малышей.

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