Ростовская область стала антилидером среди всех регионов России по убыли населения в 2022 году

При этом темпы вымирания населения сократились.Естественная убыль населения в Ростовской области в 2022 году составила 28 тысяч человек: по данным Росстата, в прошлом году в регионе умерли 60,7 тысячи человек, а родилось 32,7 тысячи малышей.