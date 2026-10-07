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Царьград

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Минобороны России поразило объекты ВПК Украины ночью

Минобороны России поразило объекты ВПК Украины ночью

Российская армия нанесла удары по объектам ВПК Украины, производящим ракеты Flamingo и БПЛА. Целями стали объекты в Киеве, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской и других областях, а также портовая инфраструктура в Одессе.

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