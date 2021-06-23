Индийская оппозиция опубликовала анализ ошибок правительства во время пандемии

Индийские медики спорят о времени начала третьей волны пандемии; международные инвестиции в Индию увеличились на 27%; Нарендра Моди пригласил на общепартийное совещание лидеров региона Джамму и Кашмир; советник по национальной безопасности Индии Аджит Доваль примет участие во встрече ШОС в Таджикистане; Индия и Япония призывают Италию поддержать стратегию Европейского союза в отношении Индо-Тихоокеанского региона — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».