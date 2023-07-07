Театр абсурда

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Уважаемые советские коммунисты!

Уважаемые советские коммунисты!

А. Коммари: Я не уполномочен говорить за всех, потому что, вполне может быть, кому-то не хватало в СССР бандитов, проституток, ментов-палачей, безработицы, чиновников-коррупционеров, терактов, инфляции, межнациональных конфликтов, беженцев, платного образования и платной медицины, тупых сериалов и бездарной попсы по телевизору, церквей, мечетей и синагог, наркомании, педофилов, Ксюшы Собчак, Куршавелей для одних и помоек для других, дефолтов и экономических кризисов, монетизации совести и капитализации человечности.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР МУЛЯЛИН
Спасибо автору за хорошую статью. В наше Советское время простой народ жил вполне достойно, а сейчас можно смело сказать кое как выживает. В то время таких как большинство сейчас в Единой России как самый минимум отправили бы на Колыму на рудники.
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14 час.
Александр
Да ну? Более 70% работавших в СССР получали до 150 руб.зарплаты.Это не более нынешних 30 тыс. Нынешняя средняя более 300 брежневских.А при Ильиче средняя была 185 руб.
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14 час.
Александр
Так не было других,начиная с хрущёвских времён.
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14 час.

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