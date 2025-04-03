Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку

КУРСК, 2 апр – РИА Новости. Глава приграничного с Украиной Кореневского района Курской области Марина Дегтярева досрочно сложила полномочия 2 апреля, говорится в решении представительного собрания, размещенном на сайте районной администрации.
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