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"Дети любят брюссельскую капусту". Меган Маркл снялась в кулинарном шоу и рассказала, что её семья ест на ужин

"Дети любят брюссельскую капусту". Меган Маркл снялась в кулинарном шоу и рассказала, что её семья ест на ужин

Меган Маркл появилась на ТВ. 44-летняя герцогиня Сассекская приняла участие в выпуске австралийской версии кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" в качестве приглашённой судьи.

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