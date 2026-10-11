Хельмут Марко ответил на обвинения Хорнера в истории с Ферстаппеном

Хельмут Марко ответил на обвинения Хорнера в истории с ФерстаппеномGetty Images / Red Bull Content PoolБывший советник Red Bull Хельмут Марко прокомментировал разногласия с Кристианом Хорнером по поводу прихода Макса Ферстаппена в молодежную программу австрийского концерна в 2014 году.