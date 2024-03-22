В России опять дорожает дизтопливо, от которого зависит цена продукции аграриев

Ожидается новый виток продовольственной инфляции, которая ударит по малообеспеченным слоям населения В Госдуме готовят обращение к правительству РФ о запрете вывоза дизтоплива, поскольку от стоимости горюче-смазочных материалов зависит цена продукции аграриев, пишет "Парламентская газета".