В России опять дорожает дизтопливо, от которого зависит цена продукции аграриев

Ожидается новый виток продовольственной инфляции, которая ударит по малообеспеченным слоям населения В Госдуме готовят обращение к правительству РФ о запрете вывоза дизтоплива, поскольку от стоимости горюче-смазочных материалов зависит цена продукции аграриев, пишет "Парламентская газета".
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