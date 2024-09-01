Типовые варианты жизненного пути баб (с)

Ирина52

Этот ВАМ нечем крыть. Мужик в древности СОДЕРЖАЛ СЕМЬЮ,то есть и жену, и детей. Мужчина сегодня содержит ТОЛЬКО САМОГО СЕБЯ, да и то не полностью. Женщина зарабатывает деньги не на булавки, а на семью и детей.И имеет ВТОРУЮ СМЕНУ - всех обслуживает. Вся "работа" мужа в современной квартире - это роль КОТА: поел, полежал у ТВ, пришел за лаской. Или НЕ ПРИШЕЛ. А предпочел забавы вне дома, как мартовский котяра, или пьянку с друзьями. Разве что алименты на детей платят после развода,да и то не все. Так что не надо бла-бла...