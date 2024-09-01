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Типовые варианты жизненного пути баб (с)

Типовые варианты жизненного пути баб (с)

Здравствуйте, Морена. Решил Вам написать комментарий к Вашей статье «Милые дамы, перестаньте уже ставить себе в заслугу детей».

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Комментарии
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Ирина52
Этот ВАМ нечем крыть. Мужик  в древности СОДЕРЖАЛ СЕМЬЮ,то есть и жену, и детей. Мужчина сегодня содержит ТОЛЬКО САМОГО СЕБЯ, да и то не полностью. Женщина зарабатывает деньги не на булавки, а на семью и детей.И имеет ВТОРУЮ СМЕНУ - всех обслуживает. Вся &quot;работа&quot; мужа в современной квартире - это роль КОТА: поел, полежал у ТВ, пришел за лаской. Или НЕ ПРИШЕЛ. А предпочел забавы вне дома, как мартовский котяра, или пьянку с друзьями. Разве что алименты на детей платят после развода,да и то не все. Так что не надо бла-бла...
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11 час.
Maxim
Так и есть, сказал бы кто в 16ть - не женился ни за что.
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9 час.
Сергей
Автор - мужефобка, провоцирует раскол между мужчинами и женщинами.
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5 час.

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