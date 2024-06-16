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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Татарстана о «Рубине»: «Мы влились в элиту, команда обросла мускулами. Будем бороться за топ‑5»

В конце мая казанский клуб продлил контракт с главным тренером Рашидом Рахимовым до 2026 года. «Команда уже показывает зубы, особенно это было видно в финальной части чемпионата.

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