В Луанду могут запустить прямой авиарейс

Об идущих переговорах по запуску прямого авиационного сообщения между Москвой и столицей Анголы информируют «Известия» со ссылкой на соответствующее заявление посла РФ в этой западно-африканской стране Владимира Тарарова.
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