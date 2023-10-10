Японская партия исключила посетившего Россию депутата

commons.wikimedia.org/Council.gov.ru Японская оппозиционная партия "Общество обновления Японии" решила исключить депутата Мунэо Судзуки за то, что он посетил в октябре Россию, не уведомив об этом руководство, сообщает телеканал NHK.
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