В центре Грозного построят небоскрёб в вайнахском стиле, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Как рассказал Кадыров в своём Telegram-канале, он проверил ход строительных работ на ключевых объектах в Грозном, включая новый район имени президента России Владимира Путина и центральную улицу Асланбека Шерипова.