Боец рассказал, как боевики прятались за спинами мирных в Дзержинске

Ефрейтор Евгений Пономаренко из 109-го отдельного стрелкового полка 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» рассказал, как украинские боевики в Дзержинске прятались за спинами мирных жителей.
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