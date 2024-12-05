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«Необходимо вывезти для изучения»: в западной прессе предлагают эвакуировать захваченную боевиками в Сирии передовую российскую РЛС «Подлёт-1К»

«Необходимо вывезти для изучения»: в западной прессе предлагают эвакуировать захваченную боевиками в Сирии передовую российскую РЛС «Подлёт-1К»

Передовая российская радиолокационная система ПВО «Подлёт-1К» входит в перечень множества видов техники, захваченных боевиками в Сирии, и, по мнению западных обозревателей, является самым ценным трофеем.

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