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Стало известно, как называют в школе одну из главных наследниц британского престола

Стало известно, как называют в школе одну из главных наследниц британского престола

В мае 2024 года принцессе Шарлотте исполнилось 9 лет. Она, безусловно, является очень важной персоной, поскольку стоит третья в очереди на британский престол и является дочерью наследного принца Уильяма и будущей королевы Кейт Миддлтон.

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