В школах Кимовского района прокуратура нашла небезопасный спортинвентарь

В Кимовском районе Тульской области прокуратура провела проверку в МКОУ средняя общеобразовательная школа № 4, МКОУ гимназия № 6, МКОУ средняя общеобразовательная школа № 3, МКОУ средняя общеобразовательная школа № 1 Кимовского района.
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