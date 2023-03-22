Маркус Крамер: «Надеюсь, что российские спортсмены смогут выйти на старт на Олимпиаде-2026. Уверен, они покажут хорошие результаты»

Экс-тренер российских лыжников Маркус Крамер надеется, что Россия выступит на ОИ-2026. – Какое настроение сейчас преобладает среди спортсменов и тренеров на Кубке мира – ждут возвращения русских или нет? – Многие спортсмены надеются, что российские атлеты смогут скоро вернуться, но есть и много тех, кто не хочет видеть русских на Кубке мира.