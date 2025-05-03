"Пришло время?" - За эти слова об СВО ещё два года назад могли обозвать "провокатором". Теперь об этом задумались многие

В свете последних официальных заявлений об участии северокорейского десанта в операции по освобождению Курской области всё чаще и больше стали звучать слова, за которые ещё два года назад могли обозвать "провокатором".
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