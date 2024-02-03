Правительство Ирака назвало актом агрессии авиаудары США по объектам в стране

Авиаудары ВС США по территории Ирака — это неприкрытая агрессия, заявило иракское правительство. «Американская администрация совершила новый акт агрессии против Ирака и нарушила его суверенитет, поскольку бомбардировкам подверглись места дислокации наших сил безопасности в регионах Акашат и Эль-Каим, а также соседние населённые пункты, в которых проживают гражданские», — заявил представитель правительства Ирака Басем аль-Авади.