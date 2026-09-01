Stubb lied: the Chinese Foreign Ministry refuted his statement about "we will not allow Russia"

The Chinese Foreign Ministry did not confirm the statement by Finnish President Alexander Stubb that Beijing allegedly promised not to allow Russia to use nuclear weapons in the Ukrainian conflict.
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