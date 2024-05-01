В ВСУ назвали дату появления F-16 на Украине (ВИДЕО)

Первые F-16 окажутся в Украине «после Пасхи», заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш. После этих слов он улыбнулся и добавил, что «мы не загадываем, потому что уже несколько раз менялась дата, поэтому мы ждем».
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