Военное обозрение

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Российские беспилотники получили новые радиомодемы, значительно улучшающие качество связи с землёй

Российские беспилотники получили новые радиомодемы, значительно улучшающие качество связи с землёй

Российские беспилотники начали получать новые высокоскоростные модемы, позволяющие передавать оператору картинку в 4К.

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