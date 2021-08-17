Состав сборной – со Смоловым и Захаряном, но без Дзюбы, слухи об уходе Артема из «Зенита», долги «Барсы» больше миллиарда, Лапорта ответил Бартомеу и другие новости

Лена МиськоСпортСостав сборной – со Смоловым и Захаряном, но без Дзюбы, слухи об уходе Артема из «Зенита», долги «Барсы» больше миллиарда, Лапорта ответил Бартомеу и другие новостиВсем бодрейший утренний привет! Раздаем на удачу самые горячие новости прошедших суток. Ловите наш традиционный дайджест! 1.Вернуться к статье311НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена МиськоВалентин Николаев (в центре) - один из лучших футболистов СССР в конце 1940-х - начале 1950-х. *** Он принес ЦДКА первую победу в чемпионате СССР. Та команда вошла в историю как Команда лейтенантов. Григорий Федотов, Всеволод Бобров... Это был костяк советской сборной на Олимпиаде 1952 года в Финляндии. После проигрыша Югославии (в первом матче отыгрались со счета 1:5, но потом уступили 1:3) Команду лейтенантов расформировали, а сам Николаев вскоре закончил играть. В 1956-м сборная СССР по футболу выиграла Олимпиаду в новом составе, а в 1959-м Николаев уже служил в бронетанковых войсках на территории ГДР. Но вернулся в футбол как тренер. Сделал ЦСКА чемпионом и вывел сборную СССР на Евро-1972. Правда, повез ее на турнир Александр Пономарев, так как начальство попросило сосредоточиться Николаева на ЦСКА. Там игроки, недовольные методами тренера, стали писать на него доносы. И Николаев надолго закончил с тренерством. А спустя несколько лет дважды приводил молодежную сборную к победе на Евро. Сегодня 100 лет со дня рождения Валентина Николаева.Лена МиськоЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли подтвердил ESPN, что финальное решение лиги по участию в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будет принято до конца августа. Связано это с тем, что как минимум две команды НХЛ обратились в лигу, чтобы там поскорее определились, потому что клубам нужно четкое расписание, чтобы планировать работу с владельцами сезонных абонементов. Как известно, если НХЛ поедет в Пекин, то в календаре чемпионата в феврале будет сделано трехнедельное окно.. Что же, ждем, что решит лига. Осталось не больше двух недель.Лена МиськоТо, что НХЛ определится до конца августа, поставив все точки под восклицательными знаками - это хорошая новость.кузнецов владимиреще бы китайские власти и МОК определились будут ли они проводить олимпиаду, или отменят ( перенесут )кузнецов владимирПресс-служба РФС объявила состав молодёжной сборной России на матчи отборочного турнира на чемпионат Европы – 2023. В заявку российской молодёжки вошли 24 игрока: Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»); Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Александр Кутицкий («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Кирилл Кравцов («Зенит»), Данила Прохин («Сочи»), Кирилл Большаков («Олимп-Д»), Даниил Хлусевич, Данил Степанов (оба — «Арсенал»), Кирилл Боженов («Химки»), Александр Сильянов («Локомотив»); Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Никита Иосифов («Вильяррель»), Эдгар Севикян («Леванте»); Нападающие: Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Гамид Агаларов («Уфа»), Кирилл Климов («Кубань»). Молодёжной сборной России предстоит встретиться с национальной командой Испании (3 сентября) и сборной Мальты (7 сентября).Лена Миськоудачи ребятам!Лена МиськоРПЛ заняла 19-е место в мире по уровню интенсивности футбола *** Статистический портал CIES Football Observatory составил мировой рейтинг футбольных чемпионатов по уровню интенсивности игры в прошлом сезоне. Российская Премьер-Лига заняла в этом списке 19-е место. Интенсивность футбола в той или иной лиге высчитывалась по специальной формуле: отношение общей дистанции, преодолённой футболистами в матче, к передвижению игроков по полю с максимальными усилиями. РПЛ при средней дистанции футболиста 10,33 тыс. м имеет 7,15% интенсивности. Десятка лучших футбольных лиг мира по интенсивности игры: АПЛ — 7,82%; Чемпионат Польши — 7,81%; Испанская Примера — 7,75%; Чемпионат Чехии — 7,61%; Чемпионат Швейцарии — 7,6%; Чемпионат Бельгии — 7,54%; Чемпионшип — 7,52%; Чемпионат Дании — 7,51%; Серия А — 7,5%; Испанская Сегунда — 7,47%. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4432001-rpl-zanyala-19-e-mesto-v-mire-po-urovnyu-intensivnosti-futbola.html?utm_source=copypasteЛена МиськоПольша на 2м месте, Германии нет в 10ке что это???Лена Миськонашла ответы на свои вопросы, может и вам будет интересно ))) **** Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [17.08.21 20:44] * РПЛ входит в топ-20 европейских лиг по интенсивности С ходу какие-то выводы из цифр сделать сложно. Зато мы лишний раз нашли подтверждение (https://football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2021/wp343/en/), что SkillCorner определяет интенсивность из трекинговых данных, так что формально тут могут быть неточности и ошибки. Чисто теоретически разные лиги могут обсчитывать по-разному. И даже внутри лиг возможны ошибки. Например, любопытно, что лучшая российская команда по интенсивности — это Ростов... Но других данных у нас нет. В Англии как раз, наоборот, все логично. Лучше Лидса, очевидно, никого в лиге нет, да и отрыв там настолько явный, что сомневаться в данных не приходится. Потенциально я вижу проблему в том, что даже вторые лиги Англии, Испании и Германии заметно обходят первую лигу России. Высокое положение Дании явно говорит о подъеме местного футбола. То же самое наблюдается в Бельгии, Чехии и, похоже, в Швейцарии. Но на эту тему я еще пообщаюсь со знающими людьми. Повторюсь, сложные выводы из этого делать не стоит. Но задуматься определенно надо.Лена МиськоКак понимать цифры интенсивности от SkillCorner? Пообщался с экспертами. Пришли к мнению, что нужно разбираться в способе подсчета высокоинтенсивного пробега. Но при этом цифры вполне похожи на истину. * Исходя из таблицы средний пробег команды на скорости >18,2 км/ч в АПЛ = 7875 м и РПЛ = 7174 м. Разница средних показателей составляет 701 м. Если взять лучшую команду в этом списке Лидс = 10000 м, и лучшую команду России — Ростов = 7951 м. Тут уже разница — 2149 м. Колоссально! Хотя гораздо интереснее другое — какая разница в пробеге на спринтах? По моим сведениям, разница между той же АПЛ и РПЛ примерно в 700 м на спринтах. На такой высокой скорости это уже большая разница, которую стоит сокращать. P.S. Почему нужно увеличивать количество высокоинтенсивных матчей в РПЛ? Показатель Ротора — 6409 м. Разница с Ростовом — 1542 м. И рядом с Ротором еще несколько команд из нижней части таблицы. Играя с такими командами, невозможно подготовиться к сопротивлению, которое оказывают соперники в еврокубках, чей пробег составляет минимум 8000 м. Сейчас многие сравнивают Россию и Португалию с точки зрения падения уровня футбола. И действительно лучшие команды по интенсивности Портимоненсе и Ростов находятся рядом в таблице. И в то же время средний показатель по Португалии выше России на 315 м. То есть команды из нижней части таблицы Португалии гораздо более конкурентоспособны внутри лиги, чем команды России. Над этим тоже стоит задуматься в контексте планируемых реформ в формате российского чемпионата.Лена Миськоновости, который мы заслужили: Источник: Мамаев прописался на ПМЖ по адресу кафе в Ростове *** Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев зарегистрировал прописку постоянного места жительства в доме 6В по улице 1-й Конной Армии в Ростове-на-Дону. В здании по этому адресу находится кафе «Махаон», информирует Mash. Согласно сведениям источника, Павел мог сделать этот шаг, чтобы перенести судебное заседание по разделу имущества и детей в местный суд. Такого мнения придерживается и адвокат бывшей супруги футболиста Аланы Мамаевой. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4431833-istochnik-mamaev-propisalsya-na-pmzh-po-adresu-kafe-v-rostove.html?utm_source=copypasteАлевтина Трофимовакафе «Махаон», относится к сети Кофемании, надеюсь?Лена МиськоВладимир Путин утвердил план борьбы с коррупцией на 2021-2024 годы *** Президент подписал указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы. В частности, будет усовершенствован порядок отчета чиновников о доходах и расходах, проанализирована практика получения подарков и сообщений о склонении к коррупции. https://rg.ru/2021/08/16/vladimir-putin-utverdil-plan-borby-s-korrupciej-na-2021-2024-gody.htmlЛена МиськоПчелы против мёда?Алевтина ТрофимоваЛевая рука против правойЛена Миськоигроки Монако совсем кривые, а Шахтёр молодцы, будто прям все 11 человек из забоя только вышлиЛена МиськоФинальный свисток! "Шахтер" побеждает "Монако" на выезде - 1:0Лена Миськов составе «Шахтёра» играет всего два украинца: вратарь Трубин и защитник Матвиенко. Давно заметно, что местные игроки там таскают на себе рояль в обороне, а бразильцы на нём играют.Лена МиськоЖдём отмену лимита. То, что нашему футболу это пойдёт на пользу, уже слышим.Лена Миськото очень трогательно и с любовью https://m.youtube.com/watch?v=PVVsRIbyK0c&feature=youtu.be *** РОЗАНОВ – наш любимый комментатор / фильм Sports.ruЛена МиськоВ Тульской области сегодня зарегистрировано 132 новых случая заражения ковидом. Население региона – 1.449.115 человек (данные за 2021 год). Получается, что вчера в области заболели 0,0091% населения. А за всё время с самого начала пандемии в Туле и окрестностях заразились всего 49.648 человек (3,42% населения области) Это за полтора года. И подавляющее большинство из этого числа жителей, конечно же, не были вакцинированы. Теперь внимание, вопросы: учитывая изложенную выше официальную статистику, какова вероятность заболеть на открытом воздухе с маской на лице и вакциной (!!!) в организме? Какова вообще вероятность кого-либо заразить, если ты не болен и имеешь на руках официальные тому доказательства? Насколько снижается эта вероятность, если пустить на стадион 1000 (одну тысячу зрителей) вместо, например, хотя бы 10 тысяч? По какой формуле вычисляется уровень риска? Уважаемые лица, принимающие решения! Ваши ограничения лишены какого-либо намёка на здравый смысл. Если вы не способны ответить ни на один из вопросов выше, пустите людей на стадионы! Ну, или прекратите прикрывать свои решения антиковидными мерами. Народ не настолько туп.Лена МиськоПо непроверенной информации, сегодня в Туле прошло ещё одно заседание чиновников самого высокого ранга, на котором было принято решение не изменять порядок допуска зрителей на трибуны: только 1000 владельцев абонементов с проверкой паспортов. Всё плохо. Теперь уже вряд ли до нашего матча что-то изменится.Лена Миськопри этом кабаки все в Туле работают на УРА!Алевтина ТрофимоваТы по прежнему ищешь логики там ,где её нет и ждёшь ответа от тех, кто их не даётАлевтина ТрофимоваЭто обычная логика обычного гос.служащего. Допустим будет рост заболеваемости, не важно по какой причине но вот прямо через несколько дней после мячика. И с человека взявшего на себя смелость разрешить сей праздник спросят. Вот разрешил, вот рост. И ни какая логика не сработает. Её нет.Лена МиськоСегодня стало известно, что РПЛ отказала «Спартаку» в переносе матча с «Сочи». Сообщалось, что лига не нашла возможности перенести матч из-за сетки вещания. На эту информацию отреагировала пресс-служба телеканала «Матч ТВ». «Шестой тур РПЛ был перенесен в интересах национальной сборной, в связи с этим матчи стоят в плотной временной сетке. При переносе матча «Спартак» — «Сочи» на более позднее время мы бы столкнулись с пересечением этой игры с противостояниями «Зенита» и ЦСКА, а также «Ахмата» и «Арсенала», а значит и пересечением большой зрительской аудитории, которая хочет видеть матчи в прямом эфире на наших каналах. При согласовании изменений календаря мы совместно с РПЛ учитывали массу факторов: необходимость синхронизации игровых циклов команд, прогнозируемую жаркую погоду в некоторых регионах. Однако по поводу переноса времени матча «Спартак» — «Сочи» к нам никто из лиги не обращался», — говорится в сообщении пресс-службы «Матч ТВ». Матч «Спартак» — «Сочи» запланирован на 26 августа (четверг) и должен начаться в 18:30 по московскому времени. Начало игры «Ахмат» — «Арсенал» запланировано на 20:30, а «Зенит» — ЦСКА — на 20:45. «Спартак» просил лигу сдвинуть время начала матча, чтобы болельщикам было удобнее добираться до стадиона после окончания рабочего дня.Лена Миськозначит придется отпрашиваться с работы...Лена МиськоВ следующий раз нужно сначала оговорить условия, высказать свою позицию, а потом соглашатьсяЛена Мисько❌ «Спартак» отказался от подписания экс-защитника тульского «Арсенала» Бауэра 😅 Все-таки одумались? https://www.sports.ru/football/1100292652.html?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-08-17Лена МиськоМолдавский Шериф прямо сейчас бахнул 3:0 Динамо Загреб. То самое Динамо, что ещё недавно победил Краснодар и ЦСКА. Но примечательно другое, в составе Шерифа вышел только ОДИН молдаванин (и тот натурализованный). А у нас лимит 💪Ritchie Blackmore"Мне обидно, что Дзюбы нет в составе сборной. Но с другой стороны, у сборной новый командир, который будет обновлять состав, ему нужно дать возможность реализовать свое видение. Там уже будет понятно, правильное ли было решение не вызывать Дзюбу. Да, мне обидно, но не я же главный тренер. Так что смысла возмущаться нет, надо дать Карпину время. Ему нужно хотя бы полгода тишины. У Дзюбы есть чем заниматься помимо сборной, поэтому будет играть в "Зените" без лишнего напряжения", — сказал Милонов. О как! В Госдуме обеспокоены. Обидно за будущего члена ер. https://rsport.ria.ru/20210817/dzyuba-1746104867.html Весьма точное определение фанатов в конце статьи - распиаренное бревно! Вот и вся оценка "таланта" " самородка" В десятку! Давно об этом говорилось.Комментировать
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