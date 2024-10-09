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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Свищев об Овечкине: «В России у него огромные перспективы, мы ждем его. Надеюсь, что по завершении карьеры он свяжет свою жизнь со страной»

«Овечкин никогда не отрицал, что будет связывать свою судьбу и жизнь с Россией. Мы это знаем и ценим.

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