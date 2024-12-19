Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Васильев
    Как и в прошлые "Итоги..." много слов, мало конкретики, по делу, и демонстрация, какой он "добрый царь". Больше всего...Какую заметку от ...
  • Амара Карпова
    Самый ЛУЧШИЙ президент❤️Какую заметку от ...
  • Мария
    Путин гений. Горжусь нашим Президентом.Какую заметку от ...

Зеленского предложили отдать под трибунал

Зеленского предложили отдать под трибунал

Владимира Зеленского следует отдать под международный трибунал. С таким предложением выступил глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в разговоре с РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
За то, что он лох? )))
Ответить
17 час.
ЛС
Лидия Санникова
Не забыть упыря Вальцмана... Он первый начал.
Ответить
17 час.
В
Владимир
Не будут его судить западные суды! Он же их свой, родной! В крайнем случае его грохнут и свалят на нас!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх