Владимира Зеленского следует отдать под международный трибунал. С таким предложением выступил глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в разговоре с РИА Новости.
Зеленского предложили отдать под трибунал
Комментарии
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Леонид Руси
За то, что он лох? )))
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17 час.
ЛС
Лидия Санникова
Не забыть упыря Вальцмана... Он первый начал.
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17 час.
В
Владимир
Не будут его судить западные суды! Он же их свой, родной! В крайнем случае его грохнут и свалят на нас!
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16 час.
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