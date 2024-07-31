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Старичок-боровичок: как отличить белый гриб от ядовитых «двойников»

Старичок-боровичок: как отличить белый гриб от ядовитых «двойников»

Съедобные грибы легко спутать с ядовитыми. Как этого избежать, подробно объясняет агентство URA.RU. В природе существует больше 20 видов белого гриба, которые отличаются ареалом произрастания и внешним видом.

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