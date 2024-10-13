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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девин Букер, Юсуф Нуркич, Грэйсон Аллен и Джош Окоги пропустят предсезонный матч против «Денвера»

Защитники Девин Букер и Грэйсон Аллен, форвард Джош Окоги и центровой Юсуф Нуркич не сыграют в 4-м предсезонном матче в гостях против «Денвера».

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