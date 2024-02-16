Дойти до каждой семьи, до каждого человека

Мы — единственная народная партия, созданная из беспартийных – говорил Жириновский. С момента его ухода вся программа партии, как кодекс, созданная на основе проблем и обращений его сограждан, продолжает свое действие.
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