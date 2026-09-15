Zero Hedge
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Zero Hedge

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Board Votes To Shut Down Kennedy Center

Board Votes To Shut Down Kennedy Center

Board Votes To Shut Down Kennedy Center Authored by Matthew Vadum via The Epoch Times (emphasis ours), The board of the Kennedy Center voted Sept.

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