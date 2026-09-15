Board Votes To Shut Down Kennedy Center Authored by Matthew Vadum via The Epoch Times (emphasis ours), The board of the Kennedy Center voted Sept.
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