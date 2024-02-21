Хабаровский бизнес – омбудсмен Андрей Веретенников провел рабочую встречу с руководителем УФНС России по Хабаровскому краю

20 февраля Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае посетил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю Александр Лукьянчиков, недавно назначенный Минфином России.
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