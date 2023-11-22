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КХЛ. «Сибирь» сыграет с «Сочи», «Автомобилист» примет минское «Динамо», ЦСКА в гостях у «Северстали»

КХЛ. «Сибирь» сыграет с «Сочи», «Автомобилист» примет минское «Динамо», ЦСКА в гостях у «Северстали»

«Автомобилист» сыграет с минским «Динамо», «Северсталь» будет противостоять ЦСКА.  Фонбет Чемпионат КХЛ Сибирь – Сочи Дата проведения 22 ноября, 15.

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