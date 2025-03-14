ДОНЕЦК, 14 марта, ФедералПресс. Бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас поделился, что во время работы наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе ее сотрудники передавали украинским военным секретную информацию о позициях войск ДНР и ЛНР, что, в свою очередь, привело к обстрелам Донбасса.
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