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Морской корпус «Фландрия». Германские моряки на сухопутных фронтах Первой мировой войны

Морской корпус «Фландрия». Германские моряки на сухопутных фронтах Первой мировой войны

Морской корпус «Фландрия» (Marinekorps Flandern), обладающий собственной сухопутной, морской и авиационной составляющими, обеспечивал во время Первой мировой защиту приморского фланга германского фронта.

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