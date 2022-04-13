Председатель Следственного комитета поручил доложить об основаниях принятия процессуального решения по уголовному делу о причинении смерти ребенку в Кировской области

В связи с критикой потерпевшей стороной хода следствия по уголовному делу о смерти в больнице 2-летней девочки Председатель СК России дал указание руководителю СУ по Кировской области Виноградову А.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело против депутата Верховной Рады В.А. Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных
- Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области
- Председатель СК России поручил возбудить уголовные дела в связи с жестоким обращением ВСУ с гражданским населением в Мариуполе
Свежие комментарии