Происшествия

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Председатель Следственного комитета поручил доложить об основаниях принятия процессуального решения по уголовному делу о причинении смерти ребенку в Кировской области

Председатель Следственного комитета поручил доложить об основаниях принятия процессуального решения по уголовному делу о причинении смерти ребенку в Кировской области

В связи с критикой потерпевшей стороной хода следствия по уголовному делу о смерти в больнице 2-летней девочки Председатель СК России дал указание руководителю СУ по Кировской области Виноградову А.

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