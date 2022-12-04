Lamborghini Aventador SVJ против 585-сильной Kia EV6 GT: ГОНКА

#carwow #audi #kia #lamborghini Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwowRussia и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Вот такой заезд авто с ДВС против электромобиля вы наверняка не ожидали! Марк Маккан за рулём своего Lamborghini Aventador SVJ, и состязаться он будет с Мэтом за рулём Kia EV6! Впрочем, это не обычная модель EV6, а EV6 GT! Поэтому этот электромобиль оснащён двумя электромоторами, которые выдают невероятные 585 л.