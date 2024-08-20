Правительство ускорит замену самолетов Boeing и Airbus в авиапарке России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по новому национальному проекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» акцентировал внимание на развитии самолетостроения.
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