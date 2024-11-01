«Турецкое оружие используется для убийства мирных россиян»: Лавров о мирных целях Анкары

Военное сотрудничество между Турцией и Украиной вызывает недоумение на фоне заявлений турецкой стороны о намерении содействовать разрешению конфликта в Украине, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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