Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США усомнились в «хорошем» для Вашингтона завершении войны с Ираном

В США усомнились в «хорошем» для Вашингтона завершении войны с Ираном

У Соединенных Штатов Америки мало хороших вариантов для завершения войны с Ираном. Об этом заявил бывший заместитель начальника национальной разведки США по Ближнему Востоку Джонатан Паникофф, сообщает The Washington Post (WP).

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