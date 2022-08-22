Карма: снова война, снова мины в Балтийском море

В этой истории действительно есть что-то кармическое. Действительно, стоило начаться боевым действиям, и в воды Балтийского моря сыпались мины.
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