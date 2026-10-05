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Наумов про Акавова на посту спортивного директора «Локо»: «Вообще его не знаю, считаю такие назначения неуместными. Лоськов мог бы с этой работой справиться, есть Пименов, Гильерме»

Бывший президент « Локомотива »  Николай Наумов прокомментировал назначение  Наримана Акавова на пост спортивного директора клуба.

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