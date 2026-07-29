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Мода и Шоу-бизнес

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МакSим выпустит скандальную автобиографию

МакSим выпустит скандальную автобиографию

Певица МакSим (Марина Абросимова) собирается выпустить скандальные мемуары. Как сообщает «КП», она планирует это сделать несмотря на запрет, который ей якобы дал бывший гражданский муж, миллиардер Антон Петров.

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