Освобождение Красного Кута и Торского открыло путь к Дружковке и Краматорску Юлия ЧелкановаРоссийские войска освободили сёла Красный Кут и Торское к западу от Константиновки в ДНР, что создало предпосылки для схлопывания обороны ВСУ на подступах к Дружковке.