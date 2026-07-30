Освобождение Красного Кута и Торского открыло путь к Дружковке и Краматорску Юлия ЧелкановаРоссийские войска освободили сёла Красный Кут и Торское к западу от Константиновки в ДНР, что создало предпосылки для схлопывания обороны ВСУ на подступах к Дружковке.
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