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Силуанов: россиянам не нужны доллары

Силуанов: россиянам не нужны доллары

Глава Минфина Антон Силуанов посоветовал хранить сбережения в облигациях федерального займа. Теперь пользователи соцсетей шутят, что глава МИД скоро посоветует россиянам не иметь загранпаспортов Глава Минфина Антон Силуанов считает, что доллары россиянам не нужны.

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