ВСУ атаковали Крым и Краснодарский край: есть погибшие мирные жители Минувшей ночью украинские боевики в очередной раз атаковали беспилотниками К.
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ВСУ атаковали Крым и Краснодарский край: есть погибшие мирные жители Минувшей ночью украинские боевики в очередной раз атаковали беспилотниками К.
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