Заявку компании «Гребневские пески», входящей в «АВА Групп», на аренду острова на Оке отложили из-за нерешённых вопросов транспортной доступности и защиты от затопления, хотя инвестор готов вложить в туркомплекс не менее 26 млрд рублей.
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