Заявку компании «Гребневские пески», входящей в «АВА Групп», на аренду острова на Оке отложили из-за нерешённых вопросов транспортной доступности и защиты от затопления, хотя инвестор готов вложить в туркомплекс не менее 26 млрд рублей.